Правящая партия Турции не сменит своего кандидата в случае повторных выборов в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) в случае проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле не сменит своего кандидата, сказал заместитель председателя ПСР Али Ихсан Явуз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Бинали Йылдырым является наиболее достойным кандидатом на пост главы муниципалитета Стамбула.

Явуз добавил, что в настоящее время ЦИК страны расследует представленные ПСР факты касательно фальсификации итогов выборов в Стамбуле.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если в Стамбуле пройдут повторные муниципальные выборы, ПСР победит на выборах.

Напомним, что 17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.



Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим, что ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

ПСР заявляла, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.