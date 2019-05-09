В Турции от конго-крымской лихорадки умерли три человека

9 мая 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В начале мая в Турции от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) умерли три человека, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на минздрав страны, передает в четверг Trend.

Эти случаи были зафиксированы в центральной Анатолии.

Заражение ККГЛ произошло в результате укуса клеща.

Также сообщается, что от ККГЛ в 2018 году в Турции умерли 27 человек.

Отметим, что с 2002 года в Турции были зафиксированы 6 500 случаев заражения ККГЛ, 650 человек скончались.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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