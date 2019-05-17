БАКУ /Trend/ - Турция переходит на новую систему образования в старших классах школ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно новой системе, количество уроков в старших классах уменьшится.

Также в старших классах не будет обязательных предметов, и школьники будут выбирать предметы сами.

Эта система будет применяться, начиная с девятых классов. Переход на нее начнется с 2020 года и будет осуществляться постепенно.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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