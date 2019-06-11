В одном из отелей Турции произошел пожар – эвакуированы иностранные туристы

БАКУ /Trend/ - В одном из отелей в районе Кемер турецкой провинции Анталья произошел пожар, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что пожар вспыхнул в SPA центре, после чего были эвакуированы свыше 100 туристов, которые находились в отеле.
В результате пожара никто не пострадал, однако пожар вызвал панику у иностранных туристов. Пожар, о причинах которого не сообщается, был локализован.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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