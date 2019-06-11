В одном из отелей Турции произошел пожар – эвакуированы иностранные туристы

11 июня 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одном из отелей в районе Кемер турецкой провинции Анталья произошел пожар, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар вспыхнул в SPA центре, после чего были эвакуированы свыше 100 туристов, которые находились в отеле.

В результате пожара никто не пострадал, однако пожар вызвал панику у иностранных туристов. Пожар, о причинах которого не сообщается, был локализован.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции упал учебный самолет – есть погибший
Турция 10 июня 16:53
В Стамбуле вспыхнул пожар в промышленной зоне
Турция 19 апреля 10:28
В Турции горит сухогруз
Турция 17 апреля 15:03
Греция и Турция откроют для туристов места древних кораблекрушений
В мире 12 апреля 12:31
У берегов Антальи обнаружили торговое судно, затонувшее 3,6 тысяч лет назад
В мире 10 апреля 17:15
Перестрелка в Турции – есть погибший и раненные
Турция 2 апреля 15:46
Лента новостей
Бакинский филиал МГУ им М.В.Ломоносова объявляет прием студентов
Общество 17:30
Оглашены сроки завершения строительства ж/д Ляки-Габала
Бизнес 17:27
Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать
В мире 17:24
Президент Ильхам Алиев удостоил группу работников здравоохранения медалей и почетных званий
Политика 17:22
Волонтеры здорового питания провели первый форум в Баку (ФОТО)
Социум 17:17
В Азербайджане сократилось количество детей, рожденных вне брака
Общество 17:16
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе 2020 года пройдет в Италии
Другие страны 16:59
Посол Австрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама
Социум 16:58
Депутат: Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола
Политика 16:56