За пять дней в Тунджели нейтрализованы восемь террористов РПК

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористической операции в турецкой провинции Тунджели в среду нейтрализованы три террориста РПК, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операции в регионе продолжаются.

Отмечается, что за последние пять дней в рамках антитеррористических операций нейтрализованы восемь террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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