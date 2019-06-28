Полиция Стамбула проводит спецоперацию под названием « последняя остановка»

28 июня 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит спецоперацию под названием «последняя остановка» (Son Durak) против мошенничества недобросовестных водителей такси, которые в основном обманывают иностранных туристов. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции уже задержаны 25 водителей такси.

По данным СМИ подобные операции будут проведены также в ряде туристических провинций Турции.

Отметим, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции в мае 2019 года Стамбул посетили свыше одного миллиона туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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