БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит спецоперацию под названием «последняя остановка» (Son Durak) против мошенничества недобросовестных водителей такси, которые в основном обманывают иностранных туристов. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в рамках операции уже задержаны 25 водителей такси.
По данным СМИ подобные операции будут проведены также в ряде туристических провинций Турции.
Отметим, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции в мае 2019 года Стамбул посетили свыше одного миллиона туристов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.