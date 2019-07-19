БАКУ /Trend/ - Установлены личности лиц, совершивших нападение на турецкого дипломата в Ираке, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что один из совершивших нападение на помощника турецкого консула Хакана Карачая, был родственником Дерсима Дага, депутата парламента Турции от оппозиционной партии Демократическая партия народов (HDP).

Согласно данным СМИ, террорист РПК, Мазлум Даг который убил турецкого дипломата, уроженец турецкой провинции Диярбакир.

Отметим, что 17 июня этого года в столице курдской автономии Ирака - Эрбиле совершено вооруженное нападение на ресторан где находились дипломаты генконсульства Турции.

В результате нападения погиб помощник турецкого консула Хакан Карачай.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.