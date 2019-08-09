В результате землетрясения в Турции повреждено почти 400 домов

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в турецкой провинции Денизли получили повреждения около 390 домов. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пострадали 78 человек.

По данным СМИ, землетрясение также нанесло ущерб аэропорту провинции.

Отметим, что накануне в городе Бозкурт провинции Денизли на юго-западе страны произошло землетрясение силой шесть баллов.

Очаг землетрясения располагался на глубине семь километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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