В Турции задержаны более 30 нелегалов из Ирана и Афганистана

12 августа 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В турецкой провинции Эдирне на северо-западе страны задержаны 34 нелегала, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержанные являются гражданами Ирана и Афганистана. Среди них есть дети.

По данным СМИ, задержанные намеревались нелегальным путем проникнуть в Европу.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы, заплатив от 500 до семи тысяч евро, направлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией замерзли насмерть 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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