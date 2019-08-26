ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Ирака

26 августа 2019 07:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции Pençe-3 («Лапа-3») на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали шесть террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в понедельник Trend cо ссылкой на министерство обороны Турции.

Согласно сообщению, четыре террориста нейтрализованы в ходе воздушной операции, два террориста - во время перестрелки.

Таким образом, в общей сложности за время проведения операции «Лапа-3» нейтрализовано 15 террористов.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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