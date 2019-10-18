Турецкий суд вынес решение против Booking

18 октября 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий суд вынес решения против крупнейшего сайта онлайн-бронирования отелей booking.com. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, согласно решению суда booking.com который нарушил закон о конкуренции на гостиничном рынке Турции должен заплатить 500 тысяч лир Ассоциаци туристических агентств Турции (TURSAB).

После выплаты указанной суммы booking.com сможет возобновит работу в Турции.

Отметим, что в начале 2017 года суд в Стамбуле постановил заблокировать онлайн-сервис бронирования отелей booking.com.

Суд вынес такое решение в ходе рассмотрения иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB). Представляющие TURSAB адвокаты утверждают, что сервис нарушает закон о конкуренции на гостиничном рынке страны.

Напомним, что ранее сервис booking.com уже был оштрафован в Турции на 2,5 миллиона турецких лир за недобросовестную конкуренцию. Иск также был подан юристами TURSAB.

Официальный курс на 18 октября составляет 5.8912 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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