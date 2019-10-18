Вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращение боевых действий на севере Сирии – президент Турции

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, за этот промежуток времени отряды террористической организации YPG/PYD обязаны покинуть северные районы Сирии.

Отметим, что накануне Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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