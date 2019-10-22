Эрдоган рассказал о работе по С-400 в Турции

22 октября 2019 21:51 (UTC+04:00)

Сотрудничество по поставкам С-400 между Россией и Турцией продолжается, поставки идут, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По С-400 продолжается работа, поставки идут, в настоящий период двустороннее сотрудничество на благо двух стран будут решительным образом продолжаться. В области оборонной промышленности мы делаем серьезные шаги, будем продолжать их осуществлять", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

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