МВФ обратился к Турции за кредитом – Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Международный Валютный Фонд (МВФ) обратился к Турции за кредитом в размере пяти миллиардов долларов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этоми пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция готова была выделить данную сумму, но в последствии, по неизвестным причинам, МВФ отказался от займа.

Эрдоган также заявил, что в настоящее время Анкара не нуждается в каких либо международных кредитах.

Отметим, что в 2013 году Турция выплатила остаток своего долга перед МВФ, тем самым погасив его полностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также говорил что, Анкара больше не будет брать кредиты у МВФ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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