МВФ обратился к Турции за кредитом – Эрдоган

5 ноября 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Международный Валютный Фонд (МВФ) обратился к Турции за кредитом в размере пяти миллиардов долларов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этоми пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция готова была выделить данную сумму, но в последствии, по неизвестным причинам, МВФ отказался от займа.

Эрдоган также заявил, что в настоящее время Анкара не нуждается в каких либо международных кредитах.

Отметим, что в 2013 году Турция выплатила остаток своего долга перед МВФ, тем самым погасив его полностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также говорил что, Анкара больше не будет брать кредиты у МВФ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МВФ: По завершению обзора Грузия получит около $41,6 млн.
Финансы 09:35
Освобожденные от террористов земли - самые безопасные места на севере Сирии - Эрдоган
Турция 1 ноября 09:27
Турция — ворота Грузии в Европу — Премьер Грузии
Турция 31 октября 16:09
Совместные с Азербайджаном энергетические проекты направлены на стабильность в регионе — Эрдоган
Турция 31 октября 16:00
В США забыли про армянский террор - Эрдоган
Турция 30 октября 14:40
Террористические организации — реальная угроза для Европы – Эрдоган
Турция 30 октября 14:14
Лента новостей
Азербайджанские парламентарии участвуют в 10-летнем юбилее Восточного партнерства
Политика 15:57
Глава Центробанка Азербайджана о курсе маната
Экономика 15:52
"Белагропромбанк" начал денежные переводы по картам Visa в Туркменистан
Финансы 15:48
Грузинско-германская компания планирует выпустить новую продукцию
Бизнес 15:47
В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
Политика 15:45
Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
Политика 15:38
Вывешивайте флаги Азербайджана – в стране проходит акция #bayraqmenliyimdir (ФОТО)
Социум 15:35
Лидером по росту цен в сфере услуг Узбекистана стали жилищно-коммунальные услуги
Бизнес 15:28
Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
Культура 15:26