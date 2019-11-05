В Турции из-за пожара были эвакуированы пациенты и персонал больницы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Сиирт, на юго-востоке страны, из-за пожара были эвакуированы пациенты и персонал больницы. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитах больницы.

В результате пожара не кто не пострадал,после вмешательство отряда пожарных пожар был локализован.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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