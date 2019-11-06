Администрация Трампа выступает против резолюции Палаты представителей по т.н. "геноциду армян"

6 ноября 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Администрация Трампа выступает против резолюции №296 Палаты представителей США по так называемому «геноциду армян», утверждая, что это рискует еще больше обострить отношения США с ключевым союзником НАТО - Турцией.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

По его словам, решение по данной резолюции принято в неудачное время и может привести к принятию законодательства, которое считается "скорее карательным, чем принципиальным".

Он отметил, что позиция США по этому вопросу не изменилась.

Отметим, что ранее заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сказал, что эта резолюция не имеет никакой политической, правовой и исторической основы, и принята в результате усилий проармянских лоббистских групп.

«Считаем резолюцию № 296 Палаты представителей США о вымышленном "геноциде армян" предвзятой и несправедливой», - сказал он.

По его словам, события, произошедшие в то время, должны изучаться не политиками, а историками.

«Армения и круги армянского лобби превратили вымышленный «геноцид армян» в объект политической спекуляции. Тем самым они хотят скрыть преступления, совершенные армянами на Южном Кавказе и в других регионах. Поэтому Армения не принимает предложение Турции о расследовании тех событий совместной комиссией. Фальсификация истории, попытки «переписывания истории» и ее использование с целью политического давления неприемлемы», - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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