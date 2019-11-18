Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии

Турция готова возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если "Силы народной самообороны" (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию", - приводит его слова газета Yeni Safak.

По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Отметим, что 22 октября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы, из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

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