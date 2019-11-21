Турция экспортировала в Азербайджан мебель и древесину на сумму свыше $100 млн

БАКУ/Trend/ - По итогам десяти месяцев (январь-октябрь) 2019 года Турция экспортировала в Азербайджан мебель и древесину на сумму 100,912 миллиона долларов, что на 1,79 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, в октябре 2019 года экспорт мебели и древесины из Турции в Азербайджан вырос 7,47 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 12,164 миллиона долларов.

В министерстве также отметили что по итогам десяти месяцев 2019 года Турция на мировые рынки экспортировала мебель и древесину на сумму 4,487 миллиарда долларов, что на 10,19 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

"В октябре текущего года Турция в мировые рынки экспортировала мебель и древесину на сумму 491,737 миллиона долларов что на 11,89 процента меньше по сравнению с октябрем 2018 года" - сказали в министерстве.

Напомним, что в январе-октябре 2019 года экспорт Турции вырос на 1,60 процента, по сравнению с показателями экспорта аналогичного периода 2018 года, составив 137,064 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года экспорт Турции сократился на 0,33 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 15,229 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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