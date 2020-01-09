Турецкая компания объявила тендер

9 января 2020 09:12 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции привлекает консалтинговые услуги
Турция 24 декабря 2019 14:39
Министерство молодёжи и спорта Турции объявило тендер на закупку топлива
Турция 24 декабря 2019 11:00
Турецкий муниципалитет привлечет иностранных страховщиков
Турция 19 декабря 2019 14:00
Турецкий муниципалитет привлекает иностранных подрядчиков
Турция 19 декабря 2019 10:33
Госорган Турции объявил тендер
Турция 17 декабря 2019 09:13
Министерство юстиции Турции закупит свыше 30 тыс. литров топлива
Турция 16 декабря 2019 17:10
Лента новостей
В Азербайджане завершается срок представления документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика 09:58
В турецкой провинции будет построена канатная дорога
Турция 09:52
Курс маната по отношению к мировым валютам на 9 января
Финансы 09:51
В Госдепартаменте считают, что руководство Ирака желает оставить ВС США в республике
США 09:47
В ДТП в Иране погибли десятки человек
Общество 09:45
Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Другие страны 09:42
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:40
В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
Транспорт 09:38
У певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Интересное 09:37