Турция не намерена закрывать границы с ЕС для сирийских беженцев – президент

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена закрывать границы с ЕС для сирийских беженцев, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, с открытия границы около 20 тысяч сирийских беженцев из Турции перешли в страны ЕС.

Как сообщалось накануне, власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган сказал, что Анкара откроет двери беженцам в Европу.

Так, в октябре прошлого года турецкий лидер пообещал сделать это, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии "Источник мира" военной. А в начале ноября прошлого года Эрдоган заявил, что Анкаре придется открыть "двери" в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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