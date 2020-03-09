Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не намерена аннексировать ее территорию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Цели Турции в раздираемой войной Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию", - сказал президент, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

"Наша единственная цель - создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома. Мы хотим как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии", - заявил Эрдоган.

По его словам, Турция израсходовала на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, в то время как страны ЕС предоставили Анкаре на эти цели только 3 миллиарда евро.