Иран сократил импорт мебели и древесины из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года экспорт древесины и мебели из Турции в Иран сократился на 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 33,488 миллиона долларов.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Иран также сократился на 21,54 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,470 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции на мировые рынки вырос на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 898,615 миллиона долларов.

Экспорт мебели и древесины из Турции составил 3,1 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция поставила на мировые рынки мебель и древесину на 445,286 миллиона долларов, что на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт мебели и древесины из Турции в феврале 2020 года составил три процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019-февраль 2020) Турция экспортировала мебели и древесины на 5,624 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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