Минздрав Турции назвал Стамбул «Уханем» страны

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа назвал Стамбул турецким «Уханем».

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, в Стамбуле зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19).

Он добавил, что Турция преодолеет эту проблему, так как предпринимаются все необходимые меры.

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 115 человек, общее число жертв достигло 2491.

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 101 790, за прошедшие 24 часа 3 116 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu