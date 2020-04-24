Минздрав Турции назвал Стамбул «Уханем» страны
БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа назвал Стамбул турецким «Уханем».
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам министра, в Стамбуле зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19).
Он добавил, что Турция преодолеет эту проблему, так как предпринимаются все необходимые меры.
Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 115 человек, общее число жертв достигло 2491.
Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 101 790, за прошедшие 24 часа 3 116 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
Лента новостей
Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и их вдовам
В Азербайджане протестируют стволовые клетки на применение в качестве альтернативного метода лечения коронавируса
Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о т.н. «геноциде» - администрация президента
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО)
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия