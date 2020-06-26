В период пандемии Россия нарастила импорт товаров оборонпрома из Турции

Турция 26 июня 2020 13:28 (UTC+04:00)
В период пандемии Россия нарастила импорт товаров оборонпрома из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Россию возрос на 23,53 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 4,287 миллиона долларов.

Об этом сказали в пятницу Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Россию также вырос на 10,89 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 897 тысяч долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 755,671 миллиона долларов.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции составляет 1,2 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки товары оборонной промышленности на сумму 112,428 миллиона долларов, что на 54,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в мае 2020 года составил 1,1 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,435 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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