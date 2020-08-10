В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается на сайте Агентствапо управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:29 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32,66 километра.
Лента новостей
Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО)
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)