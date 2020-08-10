В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается на сайте Агентствапо управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:29 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32,66 километра.