СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал Habertürk.

"Фатих" проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным турецкого канала, судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели. Между тем в прошлом первое турецкое сейсмическое судно "Барбарос Хайреттин Паша" провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало, однако ранее в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить "очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции".