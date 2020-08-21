В Турции нейтрализованы четыре террориста
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции нейтрализованы четыре террориста.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД Турции.
Сообщается, что операция прошла в районе Догубаязыт при поддержке с воздуха. В ней участвовали командос и специальные подразделения жандармерии.
Операция в регионе продолжается.
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