БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:37 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Пютюрге.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,82 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.