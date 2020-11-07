Глава ЦентробанкаТурции отправлен в отставку (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана глава Центрального банка Турции Мурат Уйсал отправлен освобожден от занимаей должности, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Данный указ, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, опубликован в Resmi Gazete.
Согласно указу, его место займет председатель стратегического и бюджетного управления администрации президента Наджи Агбал.
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