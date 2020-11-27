В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию

БАКУ /Trend/ - В октябре 2020 года Турцию посетили 20,027 тысяч граждан Ирана, что на 81,77 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в октябре 2020 года, составила 1,94 процента.

В январе-октябре 2020 года Турцию посетили 319,065 тысяч граждан Ирана, что на 82,52 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2020 года, составила 2,85 процента.

Согласно данным министерства, в октябре 2020 года Турцию посетили 1,742 миллион туристов, что на 59,4 процентов меньше по сравнению с октябрем 2019 года.

В январе-октябре 2020 года Турцию посетили 11,200 миллионов туристов, что на 42,49 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Редактор: Наталья Кочнева)