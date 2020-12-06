Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 431 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 195 человек, общее число жертв заболевания достигло 14 900.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 539 291, за прошедшие 24 часа 6 093 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 011 человек, общее число выздоровевших достигло 431 253.