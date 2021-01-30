8 093 человека выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 129 человек, общее число жертв заболевания достигло 25 865.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 470 901, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 871 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 100 человека, общее число выздоровевших достигло 2 355 409.