Сократилось число посетивших Турцию граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В апреле 2021 года Турцию посетили 18,570 тысячи граждан Азербайджана, что на 97,76 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в апреле 2021 года, составила 2,35 процента.

В январе – апреле 2021 года в Турции побывали 72,790 тысячи граждан Азербайджана, что на 42,16 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь – апрель 2021 года, составила 2,65 процента.

Согласно данным министерства, в апреле 2021 года Турцию посетили 790,687 тысячи туристов, что в 31 раз больше по сравнению с апрелем прошлого года.

В январе – апреле 2021 года Турцию посетили 2,743 миллиона туристов, что на 35,64 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

(Редактор: Натаван Эфендиева)