Турция готова поддержать сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении - Эрдоган

Турция считает Грузию ключом регионального сотрудничества и выражает готовность поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия - Азербайджан - Армения. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Анкаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция видит Грузию в качестве ключа регионального сотрудничества. Мы верим, что сможем провести разные работы, которые усилят и увеличат важность и мир в нашем регионе. В рамках указанного очень важным является трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном. Мы, Турция, поддерживаем любое трехстороннее сотрудничество, будь то Грузия - Азербайджан - Армения или Грузия - Азербайджан - Турция", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что было принято решение о проведении высшего стратегического совета с участием Грузии в кратчайшие сроки. Точная дата станет известна после того, как министерства иностранных дел обеих стран проведут соответствующие работы.

Премьер Грузии в свою очередь выразил надежду на то, что обе республики сумеют реализовать еще больше совместных проектов и углубить сотрудничество. Гарибашвили пригласил Эрдогана в Тбилиси.