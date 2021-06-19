ВС Турции за 6 лет ликвидировали более 18 тыс. террористов

Вооруженные силы Турции в ходе антитеррористических операций, осуществленных в стране и за ее пределами с 24 июля 2015 года по сей день, нейтрализовали 18 196 боевиков преступных организаций. Успешная борьба с терроризмом продолжается по всем направлениям, боевиков уничтожают в пещерах и подземным укрытиях, словом повсюду, где они орудуют.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу заявил Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на борту корвета отечественного производства TCG Kınalıada.

Глава оборонного ведомства Турции вместе с командующими родами войск присутствовал на государственных испытаниях крылатой ракеты Atmaca, точно поразившей надводную цель условного противника.

Министр отметил, что оборонный потенциал Турции растет день ото дня. «Если раньше в составе сухопутных сил действовали лишь две части спецназа, то сегодня их уже 17, и все привлекаются к операциям как внутри страны, так и за ее пределами», - рассказал Акар.

По его словам, за последние пять лет турецкая армия провела 13 масштабных операций, каждая из которых завершилась с успехом.