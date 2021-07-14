Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – Посол Турции

БАКУ /Trend/ - Попытка военного переворота была направлена против народа Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он отметил, что народ Турции противостоял военному перевороту.

« Целью переворота была попытка ослабить сильную Турцию» – сказал посол.

Отметим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.