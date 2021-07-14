Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – Посол Турции
БАКУ /Trend/ - Попытка военного переворота была направлена против народа Турции.
Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он отметил, что народ Турции противостоял военному перевороту.
« Целью переворота была попытка ослабить сильную Турцию» – сказал посол.
Отметим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Лента новостей
В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов по III группе специальностей
Впервые в Азербайджане прошел гала-вечер турецкой престижной премии "Золотая пальмовая ветвь" (ФОТО)
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Сельчук Байрактар навестил находящихся на лечении в Турции участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Ильгар Мирзоев заботливо относился как к своей семье, так и к своим солдатам - сын Национального героя Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и ветеранам войны в поселке Ходжасан (ФОТО/ВИДЕО)
На суде над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных, пострадавшие дали показания (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы
Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов
Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО)