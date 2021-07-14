Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – Посол Турции

Турция 14 июля 2021 17:33 (UTC+04:00)
Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – Посол Турции

БАКУ /Trend/ - Попытка военного переворота была направлена против народа Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он отметил, что народ Турции противостоял военному перевороту.

« Целью переворота была попытка ослабить сильную Турцию» – сказал посол.

Отметим, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Попытка военного переворота была направлена против народа Турции – Посол Турции Турция 17:33
Расширены полномочия Азербайджанского инвестиционного холдинга Экономика 17:27
Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом по итогам экспертизы Россия 17:25
Постпред РФ в Вене: Оснований для пессимистичных оценок будущего ядерной сделки Ирана нет Ядерная программа 17:24
В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов по III группе специальностей Общество 17:24
Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей – председатель ГТК Экономика 17:19
Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет Азербайджана выполнен на 124% Экономика 17:16
Нефть Brent отыграла падение в 1,6% на новости о достижении ОАЭ и ОПЕК договора по сделке Энергетика 17:15
США могут увеличить импорт миндаля из Грузии Бизнес 17:15
Обнародовано число наркоманов, состоящих на официальном учете в Азербайджане Общество 17:10
Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 США 17:09
Впервые в Азербайджане прошел гала-вечер турецкой престижной премии "Золотая пальмовая ветвь" (ФОТО) Социум 17:07
В ВОЗ считают, что дельта-штамм коронавируса станет доминирующим в мире Европа 17:06
Грузия и Польша могут сотрудничать в сфере добычи полезных ископаемых Энергетика 17:04
Сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане выросли более чем на 20% Финансы 16:56
Россельхознадзор не допустил ввоз партии томатов и персиков из Азербайджана Бизнес 16:55
Популярная венгерская газета написала об исторической победе Азербайджана в Карабахе Политика 16:55
Обнародовано количество вновь созданных предприятий Узбекистана Бизнес 16:54
Ряд центров отдыха в Баку нарушили санитарно-гигиенические правила (ФОТО) Общество 16:49
В Баку суд вынесет приговор наемнику, воевавшему в Карабахе Политика 16:40
Корреспондент АМИ Trend удостоен премии "Харыбюльбюль" за поддержку в период Отечественной войны Социум 16:35
В Азербайджане разрабатываются методы повышения эффективности рекламно-маркетинговой деятельности ИКТ 16:32
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:30
В Азербайджане создается Фонд развития образования - Указ Политика 16:29
В Азербайджане выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 человека Общество 16:26
Министр обороны Азербайджана встретился с послом Турции Политика 16:26
В Баку прошла торжественная церемония награждения премии "Харыбюльбюль" (ФОТО) Социум 16:24
Кямаледдин Гейдаров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени Политика 16:23
Anglo Asian Mining назвала сроки начала добычи на азербайджанском месторождении «Зафар» Бизнес 16:21
Президент Таджикистана и Генсек ООН обсудили обострение ситуации в Афганистане Таджикистан 16:21
ЦБ Азербайджана изучает передовой международный опыт в сфере развития страхового сектора Финансы 16:20
Контракты подписаны в рамках казахстанской торгово-экономической миссии в Узбекистане Бизнес 16:13
Утвержден новый состав Совета по управлению государственной службой Азербайджана Политика 16:13
Узбекистан приобретет российские поезда для метро Транспорт 16:00
В Насиминском районе Баку продолжается ремонт улиц (ФОТО) Экономика 15:58
На страховом рынке Азербайджана за год отмечен рост сборов по ОСАГО Финансы 15:56
ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+ Арабские страны 15:55
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджан 15:50
В Баку подешевели земельные участки Экономика 15:49
В Азербайджане будет активирован портал по заказу жертвенных животных Общество 15:46
Сельчук Байрактар навестил находящихся на лечении в Турции участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 15:36
Азербайджанский Bank BTB завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 15:24
Фондовые биржи Европы снижаются на усилении инфляционных опасений Европа 15:15
Российская делегация призвала положительно рассмотреть заявку Ирана на членство в ШОС Политика 15:12
Коронавирус в Израиле: Выявлено почти 900 новых зараженных за сутки Израиль 15:09
Названы регионы Азербайджана, в которых откроются центры DOST Экономика 15:05
Цукерберг сократил свою долю в Facebook до 14% США 15:04
ГЭЦ Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей Общество 15:01
Абшеронский центр DOST будет обслуживать более 200 тыс. граждан - агентство Общество 14:54
На сайте Mongabay опубликована статья о загрязнении Арменией реки Охчучай (ФОТО) Политика 14:51
Не почтой единой: «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры ИКТ 14:44
Выпускник БВШН достиг рекордного показателя по Азербайджану Общество 14:42
Обязательства азербайджанского Bank BTB выросли по итогам II квартала Финансы 14:37
Названо количество зарегистрированных в Туркменистане доменных имен ИКТ 14:33
Ильгар Мирзоев заботливо относился как к своей семье, так и к своим солдатам - сын Национального героя Азербайджана Общество 14:24
Президент Ильхам Алиев принял мэра Тбилиси Политика 14:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST на Абшероне (ФОТО) Политика 14:14
Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра в Баку Общество 14:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и ветеранам войны в поселке Ходжасан (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:12
МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе Политика 14:08
В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19 Грузия 14:00
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 13:58
Совокупные активы азербайджанского Bank BTB сократились во II квартале Финансы 13:56
На суде над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных, пострадавшие дали показания (ФОТО) Политика 13:53
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 13:38
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат" Политика 13:34
Жителей ряда районов Баку и городов Азербайджана предупредили о перебоях в водоснабжении Общество 13:31
Anglo Asian Mining во II квартале незначительно увеличила добычу золота в Азербайджане Бизнес 13:27
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны Политика 13:24
Баку становится прекраснее с каждым днем - мэр Тбилиси Азербайджан 13:17
В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим Общество 13:13
Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы Политика 13:04
Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны Политика 13:01
Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении, есть раненый Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны Политика 12:51
Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан Транспорт 12:45
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов Кыргызстан 12:44
В Азербайджане растет кредитование сферы торговли и услуг Финансы 12:36
Назначен новый главный режиссер Азербайджанского музыкального театра Культура 12:25
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке Россия 12:19
Британский регулятор одобрил сделку AstraZeneca с фармкомпанией из США Alexion Европа 12:16
Роухани заявил, что Иран способен обогащать уран до 90% при необходимости Ядерная программа 12:11
В Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства ОАЭ Израиль 12:09
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с праздником Гурбан Общество 12:08
Узбекистан организует поставки текстиля в Иран Бизнес 12:03
Пластиковую посуду на предприятиях Азербайджана меняют на стеклянную Общество 12:01
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш среднесрочных гособлигаций Финансы 11:57
Российский "АвтоВАЗ" приостановил производство некоторых моделей Транспорт 11:55
Чувства ±...Ретроспектива кинофестиваля DokuBaku будет посвящена памяти Чингиза Расулзаде Культура 11:53
Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО) Общество 11:52
Названы производственные показатели хлопкопрядильной фабрики на северо-востоке Туркменистана Бизнес 11:45
В McAfee назвали одну из главных киберугроз в I квартале ИКТ 11:33
Продажа и забой жертвенных животных в Азербайджане будут организованы по более чем 80 адресам Общество 11:29
В Баку чтят память генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО) Общество 11:20
На борту британского авианосца Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса Европа 11:16
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 11:15
ВБ продолжит сотрудничество с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Финансы 11:10
В ЮАР из-за беспорядков приостановили работу крупнейшего НПЗ Другие страны 11:05
Минздрав Азербайджана о выдаче справок гражданам, которым противопоказана вакцинация Общество 11:03
Минздрав Азербайджана о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 11:00
Все новости