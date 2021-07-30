Увеличилось число посетивших Турцию граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года Турцию посетили 31 904 гражданина Азербайджана, что в 10,3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в июне 2021 года, составила 1,56 процента.

В январе – июне 2021 года в Турции побывали 123 513 граждан Азербайджана, что на 3,04 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь – июнь 2021 года, составила 2,16 процента.

Согласно данным министерства, в июне 2021 года в Турции побывали 2,540 миллиона туристов, что в 10,8 раза меньше по сравнению с июнем прошлого года.

В январе – июне 2021 года Турцию посетили 7,558 миллиона туристов, что на 32,11 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.