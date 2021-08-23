Турецкий порт Трабзон перевалил в январе-июле более 1 млн тонн грузов
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В Баку продлен срок выплаты срочных надбавок медработникам, оказывающим услуги инфицированным COVID-19
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, превысил 500 млн манатов
День в селе не променяю на год комфорта в городе. На пути к живописному водопаду Мамырлы - экспозиция Ровшана Ширинова (ВИДЕО, ФОТО)
При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено еще более 140 га освобожденных территорий
Индекс потребительских цен в Азербайджане к концу года скорректирован в сторону повышения целевого диапазона
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции
Минздрав Израиля рекомендует ужесточить ограничения при проведении мероприятий в помещении и на улице
Замминистра обороны Азербайджана примет участие в открытии "Международных армейских игр-2021" в Москве
На территории древнего поселения Лелетепе обнаружены артефакты периода неолита - АН Азербайджана (ФОТО)
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД