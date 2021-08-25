Турецкий порт Чешме перевалил более 800 тыс. тонн грузов
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В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной бакинский двор (ФОТО)
В текущем учебном году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию после капремонта 22 школы - минобразования
После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры – Малейка Аббасзаде
Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане - бывший гендиректор ИСЕСКО
В Азербайджане Герои Отечественной войны и члены их семей будут обеспечены квартирами – Распоряжение
Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами
Азербайджан и Турция исследуют возможности внедрения технологий IV промышленной революции в двусторонней торговле
В Азербайджане гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендована третья доза вакцины от коронавируса
Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме – Сакит Мамедов