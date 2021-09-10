Грузооборот международного аэропорта Эсенбога Анкары вырос почти на 20%

Турция 10 сентября 2021 15:03 (UTC+04:00)
Грузооборот международного аэропорта Эсенбога Анкары вырос почти на 20%
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