В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend.

Подземные толчки были зафиксированы 01:09 по местному времени в районе Айваджык. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.