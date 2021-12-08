Киев за переговоры с Москвой с участием Турции

Украина поддержит любой формат, который будет плодотворным в плане урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты»,- отметил Никифоров в комментарии изданию Коммерсантъ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара с согласия сторон готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

«Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги по поддержанию мира в нашем регионе», - сказал турецкий лидер.