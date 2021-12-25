Турция нацелена на вхождение в ТОП-10 ведущих экономик мира - Эрдоган

Турция нацелена на вхождение в число десяти ведущих экономик мира. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с экономистами во дворце «Долмабахче» в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, именно на это направлена экономическая программа действующего правительства Турции.

Эрдоган привлек внимание к ситуации в мировой экономике, где на фоне пандемии, развитые страны не только конкурируют между собой, но и пытаются не допустить укрепления позиций развивающихся государств.

По словам турецкого лидера, геостратегические преимущества Турции, расположенной на наиболее выгодном маршруте грузоперевозок между Азией и Европой, осознают во всем мире.

Глава турецкого государства напомнил, что в период правления возглавляемой им Партии справедливости и развития задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) была обнулена.

«Сегодня у нас нет долга перед МВФ, и мы не ведем обсуждений с этой структурой. В целом за годы правления ПСР, Турция впервые в своей истории начала поступательно развиваться. Резервы Центробанка Турции сегодня превышают 115 млрд долларов. Наши успехи вызывают растущее недовольство антитурецких кругов. В последние 9 лет, наша страна подвергается постоянным атакам и давлению, в том числе в экономической и политической сферах. Именно с этим связаны последние манипуляции на валютных рынках», - констатировал турецкий лидер.

Президент Турции призвал отечественные компании спустить цены на товары, повышенные под предлогом роста курса доллара. «Теперь, когда турецкая лира укрепилась, мы ожидаем снижения цен в том же соотношении, что и изменение курса доллара», - подчеркнул Эрдоган.

Со скорейшим восстановлением баланса в финансовой сфере, уже к лету 2022 года, Турция вступит в совершенно иной экономический климат, заверил глава государства.