Назван объем экспорта клубники из Турции в 2021 году

Турция в 2021 году экспортировала 42,5 тыс. тонн клубники на сумму 46,118 млн долларов.

Такие данные агентство «Анадолу» приводит со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Эгейского региона, передает Trend.

В прошлом году турецкая клубника поступила на прилавки 43 стран.

В 2020 году Турция экспортировала 25,6 тыс. тонн клубники на сумму 25 млн долларов.

В прошлом году экспорт клубники из Турции в натуральном выражении вырос на 66 процентов, а в денежном - на 84 процента по сравнению с 2020 годом.

Основным импортером клубники из Турции в 2021 году стала Россия. На российские прилавки поступила клубника на сумму 27,810 млн долларов.

В ТОП-3 импортеров также вошли Румыния (8,91 млн долларов) и Ирак (5,608 млн долларов).

Глава Аграрной палаты Султанхисара Юксель Йылмазоглу сообщил, что значительная часть производства клубники в Турции приходится именно на этот район юго-западной провинции Айдын.

По его словам, клубника в районе выращивается на территории площадью 1 400 декаров, ежегодно здесь производится около 70 тыс. тонн продукции.

Йылмазоглу отметил, что выращиваемая в районе клубника известна своим превосходным качеством и вкусом.

По его словам, выращивание клубники в Султанхисаре значимо как для экспорта Турции, так и трудоустройства местных жителей, поскольку, в частности, в марте-апреле в производстве клубники заняты 10 тыс. человек.

Султанхисар – главный «экспортер» клубники из Турции и второй крупнейший центр производства клубники в стране, сказал Йылмазоглу.

По словам главы Аграрной палаты, в Султанхисаре уже приступили к сбору урожая зимней клубники.

«В прошлом году Турция экспортировала 42,5 тыс. тонн клубники. При этом 25 тыс. тонн экспорта данной продукции пришлось на Султанхисар. Это вдвое больше показателя за 2020 год. Уверен, что в 2022 году удастся удвоить и текущие показатели», - добавил он.