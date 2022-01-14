В МИД Турции рассказали, как прошли переговоры эмиссаров Анкары и Еревана

БАКУ/Trend/ - Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, заявило МИД Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, Анкара и Ереван на переговорах в Москве договорились продолжить без предварительных условий контакты по полной нормализации отношений.

"Спецпредставители [Турции и Армении] в ходе этих первых переговоров, прошедших в позитивной и конструктивной атмосфере, предварительно обменялись мнениями относительно процесса нормализации, который будет реализовываться через диалог. Стороны договорились продолжить контакты с целью полной нормализации", - отмечается в заявлении МИД Турции.