В МИД Турции рассказали, как прошли переговоры эмиссаров Анкары и Еревана
БАКУ/Trend/ - Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, заявило МИД Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, Анкара и Ереван на переговорах в Москве договорились продолжить без предварительных условий контакты по полной нормализации отношений.
"Спецпредставители [Турции и Армении] в ходе этих первых переговоров, прошедших в позитивной и конструктивной атмосфере, предварительно обменялись мнениями относительно процесса нормализации, который будет реализовываться через диалог. Стороны договорились продолжить контакты с целью полной нормализации", - отмечается в заявлении МИД Турции.
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