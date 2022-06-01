Турция отменяет с 1 июня требование для приезжающих по предъявлению ПЦР-тестов

БАКУ /Trend/ - Власти Турции значительно смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антитела, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда", - сообщили в МИД.