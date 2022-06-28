Турецкий Arcelik купит российские активы Whirlpool

Турецкий производитель бытовой техники Arcelik подписал соглашение с американской компанией Whirlpool о приобретении ее российских активов в виде компаний АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сумма сделки не может превысить "верхний предел, который оценивается примерно в €220 млн". "Обе компании работают в России, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретенными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint. Компании, являющиеся предметом приобретения, имеют производственные мощности для производства 2,8 млн единиц техники в год в Липецке, где производятся холодильники и стиральные машины, на предприятиях работают около 2 500 сотрудников", - отмечается в заявлении.