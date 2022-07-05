Премьер Малайзии посетит Турцию

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб совершит четырехдневный официальный визит в Турцию. Об этом информагентству Bernama сообщил посол Малайзии в Анкаре Сазали Мустафа Кемаль, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, глава малазийского правительства прибудет в Анкару во вторник, 5 июля по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат отметил, что цель визита внести вклад в укрепление двусторонних отношений и экономических связей, а также развитие сотрудничества в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Посол добавил, что стороны обсудят перспективы турецко-малазийского сотрудничества в постпандемический период.

Он выразил уверенность, что встреча двух лидеров откроет еще больше возможностей для взаимодействия Анкары и Куала-Лумпура.

Лидеры также обменяются мнениями относительно ситуации в Украине и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Сазали Мустафа Кемаль сообщил, что премьер-министр планирует посетить в среду одни из крупнейших оборонных и аэрокосмических компаний Турции - Makina ve Kimya Endustrisi AŞ и Turkish Aerospace Industries.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдоган и Исмаила Сабри Яакоба состоится в четверг. По ее окончании премьер-министр примет участие в переговорах делегаций Турции и Малайзии.