Мониторинг соглашения по «зерновому коридору» будет осуществляться из Стамбула - Эрдоган

Турция горда вкладом в устранение продовольственного кризиса, тема которого уже долгое время остается в повестке мировой общественности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемония подписания соглашения зерновому коридору в пятницу в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Надеюсь, что совместный шаг, который мы предпринимаем сегодня в Стамбуле с российской и украинской сторонами, станет новым поворотным пунктом, который возродит надежду на мир», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни в Черном море возобновятся морские грузоперевозки, что окажет позитивное воздействие на продовольственную безопасность многих стран. Договоренности охватывают все этапы: от отправки судов и безопасной транспортировки, до прибытия в порты назначения, пояснил политик.

«Реализация и мониторинг этого предельно важного плана будут осуществляться посредством совместного Координационного центра в Стамбуле», - сказал турецкий лидер.

В стамбульском дворце «Долмабахче» 22 июля было подписано соглашение между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов.

Документ под названием «Инициатива безопасной транспортировки зерна и продовольственной продукции из портов Украины» подписан в присутствии президента Турции Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

От имени Турции подпись под документом поставил министр национальной безопасности Хулуси Акар. От имени России документ подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины – министр инфраструктуры Александр Кубраков, ООН - Антониу Гутерриш.

В состав турецкой делегации, присутствовавшей на церемонии, вошли: глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и др.