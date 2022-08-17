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Посол в Израиле будет назначен в кратчайшие сроки - Эрдоган

Турция Материалы 17 августа 2022 23:34 (UTC +04:00)
Посол в Израиле будет назначен в кратчайшие сроки - Эрдоган

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Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению Управления коммуникаций президента, стороны обсудили турецко-израильские отношения и региональные вопросы.

Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом турецко-израильских отношений в рамках, согласованных в ходе визитов президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию.

Касаясь объявленного сегодня решения о взаимном назначении послов, Эрдоган сказал, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки.

Эрдоган заявил, что поддерживает развитие сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем на устойчивой основе и на принципах уважения взаимных интересов.

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